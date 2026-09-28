На Рівненщині водійка Audi наїхала на 7-річну дівчинку: дитину госпіталізували
У Костополі Рівненської області внаслідок ДТП травмувалася 7-річна дівчинка. Автопригода сталася 28 вересня близько 07:50 на вулиці Рівненській
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
За попередніми даними слідства, водійка автомобіля Audi під час повороту праворуч не пропустила малолітню пішохідку та допустила наїзд на неї. Дівчинка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом разом із 14-річною сестрою.
Унаслідок ДТП 7-річна дівчинка отримала скальповану рану голови. Її госпіталізували до обласної лікарні, де дитина проходить додаткове обстеження.
14-річна сестра дівчинки не постраждала.
Поліцейські встановили, що водійка Audi була тверезою.
За фактом ДТП правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.
Обставини аварії встановлюють слідчі.
Нагадаємо, ввечері 27 вересня на Львівщині на об'їзній зіткнулися легковики. Одна людина загинула, ще дві – дістали травми.