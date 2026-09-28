На Рівненщині водійка Audi наїхала на 7-річну дівчинку: дитину госпіталізували

Фото: поліція Рівненської області

У Костополі Рівненської області внаслідок ДТП травмувалася 7-річна дівчинка. Автопригода сталася 28 вересня близько 07:50 на вулиці Рівненській

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними слідства, водійка автомобіля Audi під час повороту праворуч не пропустила малолітню пішохідку та допустила наїзд на неї. Дівчинка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом разом із 14-річною сестрою.

Унаслідок ДТП 7-річна дівчинка отримала скальповану рану голови. Її госпіталізували до обласної лікарні, де дитина проходить додаткове обстеження.

14-річна сестра дівчинки не постраждала.

Поліцейські встановили, що водійка Audi була тверезою.

За фактом ДТП правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Обставини аварії встановлюють слідчі.

Нагадаємо, ввечері 27 вересня на Львівщині на об'їзній зіткнулися легковики. Одна людина загинула, ще дві – дістали травми.