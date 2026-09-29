Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі та зранку 29 вересня російські війська знову атакували інфраструктуру Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Через ворожий удар сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Також у місті тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої атаки у багатоповерхівці. Вибуховою хвилею також вибило шибки у сусідніх будинках та в одному з навчальних закладів – фахівці наразі закривають пошкоджені отвори.

Внаслідок вчорашніх ударів постраждали шестеро людей. Двоє з них наразі залишаються в лікарнях.

Міські служби продовжують працювати на місцях: допомагають мешканцям постраждалих будинків та усувають наслідки обстрілу.

Нагадаємо, у Києві до двох осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по корпусу Національної академії наук України у Шевченківському районі.