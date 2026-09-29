Ворожі удари по Одещині: пошкоджені підприємство та порт, є постраждалі
В ніч на 29 вересня російські війська продовжили масовані атаки на цивільну інфраструктуру Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнало цивільне підприємство, де постраждали шестеро людей.
Крім того, ворог завдав ударів по обʼєктах портової інфраструктури, ліцею, притулку для тварин, приватному будинку, а також по легковому та вантажному транспорту. На цих локаціях постраждали ще двоє людей, а в низці місць спалахнули пожежі.
На місцях працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, вночі та зранку 29 вересня російські війська знову атакували інфраструктуру Одеси.