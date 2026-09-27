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27 вересня 2026, 13:17

Росія двічі вдарила по дата-центру в Києві: серед постраждалих двоє дітей

27 вересня 2026, 13:17
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Фото: "РБК-Україна"
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Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом цього тижня російські війська застосували проти України понад 2200 ударних безпілотників, близько 1650 авіаційних бомб та 38 ракет різних типів, значна частина з яких була балістичною

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами президента, внаслідок російських ударів цієї ночі є загиблі.

Під ударом опинилися житлові будинки, енергетичні об’єкти та інша цивільна інфраструктура в Одеській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Житомирській та Київській областях.

Зеленський також повідомив, що вранці російські війська двічі атакували дата-центр у Києві. Внаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей.

Президент зазначив, що Україна продовжує працювати з європейськими країнами, США, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами над посиленням протиповітряної оборони та дипломатичними зусиллями.

Водночас Зеленський заявив, що Україні, на його думку, не вистачає послідовної позиції Китаю, Індії, Бразилії, Південної Африки та інших країн "Глобального Півдня" щодо тиску на Росію.

"Фактично кожна із цих країн має вплив на Росію і може допомогти миру стати реальністю", – зазначив президент.

Він наголосив, що посилення безпеки України сприятиме, за його словами, безпеці та стабільності у світі.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у столиці загинув чоловік. У Солом'янському районі внаслідок влучання БпЛА загорілася одноповерхова будівля станції технічного обслуговування.

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