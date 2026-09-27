На Львівщині в палаючому автомобілі виявили тіло людини
У суботу, 26 вересня, о 23:19 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Єлиховичі Золочівського району. Загорівся легковий автомобіль Daewoo Nexia
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.
На момент прибуття надзвичайників автомобіль був повністю охоплений вогнем. На місці пожежі рятувальники виявили тіло людини без ознак життя.
Пожежу локалізували о 23:32, а о 23:40 повністю ліквідували.
Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на Буковині мікроавтобус влетів у ВАЗ, за кермом якого був 71-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП пенсіонер дістав травми. Його госпіталізували медики.
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