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27 вересня 2026, 15:35

На Львівщині в палаючому автомобілі виявили тіло людини

27 вересня 2026, 15:35
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Фото: ДСНС Львівщини
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У суботу, 26 вересня, о 23:19 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Єлиховичі Золочівського району. Загорівся легковий автомобіль Daewoo Nexia

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

На момент прибуття надзвичайників автомобіль був повністю охоплений вогнем. На місці пожежі рятувальники виявили тіло людини без ознак життя.

Пожежу локалізували о 23:32, а о 23:40 повністю ліквідували.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Буковині мікроавтобус влетів у ВАЗ, за кермом якого був 71-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП пенсіонер дістав травми. Його госпіталізували медики.

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