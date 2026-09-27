12:54  27 вересня
На Львівщині військовослужбовець у відпустці підірвав гранату: четверо постраждалих
10:28  27 вересня
На Львівщині трактор перекинувся кілька разів: водій загинув
20:35  26 вересня
Ведуча Соломія Вітвіцька народила первістка
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2026, 12:54

На Львівщині військовослужбовець у відпустці підірвав гранату: четверо постраждалих

27 вересня 2026, 12:54
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Шептицькому Львівської області поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Внаслідок вибуху постраждали четверо людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 вересня на проспекті Тараса Шевченка. На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції.

Осколкові поранення отримали троє жінок віком 17, 18 та 56 років, а також 26-річний чоловік. Усі вони є місцевими жителями. Постраждалих госпіталізували, медики надали їм необхідну допомогу. Загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту підірвав 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який перебував у відпустці. Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік підірвав гранату під час конфлікту через грошовий борг. Він прийшов до 56-річного знайомого, вимагаючи повернути гроші. Під час суперечки на вулиці чоловік дістав бойову гранату та кинув її під ноги знайомому.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух конфлікт відпустка Граната Львівська область військовий поранені
На Львівщині трактор перекинувся кілька разів: водій загинув
27 вересня 2026, 10:28
На Львівщині чиновника міськради піймали на вимаганнях
25 вересня 2026, 21:15
На Львівщині митники виявили у рейсовому автобусі партію техніки Apple на 2,4 млн грн
24 вересня 2026, 14:12
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Росія двічі вдарила по дата-центру в Києві: серед постраждалих двоє дітей
27 вересня 2026, 13:17
Путін збирає гроші на війну: що означає нове підвищення податків у Росії
27 вересня 2026, 12:43
У Вишневому ворожий дрон пошкодив п'ять авто: загинула людина, є постраждалі
27 вересня 2026, 12:06
Трамп очікує угоди між Україною та РФ до зими: що відповів Буданов
27 вересня 2026, 11:49
У Львові 1 жовтня проведуть автопробіг на честь захисників і захисниць України
27 вересня 2026, 11:16
РФ атакувала Україну 170 безпілотниками: є влучання на 18 локаціях
27 вересня 2026, 10:57
На Львівщині трактор перекинувся кілька разів: водій загинув
27 вересня 2026, 10:28
РФ атакувала Одещину: загинула людина, спалахнула масштабна пожежа
27 вересня 2026, 10:01
20 тонн граніту та "зерно життя": меценат Денис Парамонов подарував громаді Білої Церкви Фонтан Сковороди
27 вересня 2026, 09:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »