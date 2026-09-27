На Львівщині військовослужбовець у відпустці підірвав гранату: четверо постраждалих

Фото: Національна поліція

У Шептицькому Львівської області поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Внаслідок вибуху постраждали четверо людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 вересня на проспекті Тараса Шевченка. На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції.

Осколкові поранення отримали троє жінок віком 17, 18 та 56 років, а також 26-річний чоловік. Усі вони є місцевими жителями. Постраждалих госпіталізували, медики надали їм необхідну допомогу. Загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту підірвав 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який перебував у відпустці. Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік підірвав гранату під час конфлікту через грошовий борг. Він прийшов до 56-річного знайомого, вимагаючи повернути гроші. Під час суперечки на вулиці чоловік дістав бойову гранату та кинув її під ноги знайомому.