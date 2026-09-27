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27 вересня 2026, 14:55

У Донецьку уражено місце запуску ударних БпЛА росіян: є влучання і по складах

27 вересня 2026, 14:55
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Ілюстрація: Генштаб
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26 вересня та в ніч на 27 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

У Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Також у Крепенському та Луганську Луганської області уражено два склади боєприпасів.

Крім того, у Ровеньках Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – склад паливно-мастильних матеріалів.

У Силах оборони зазначили, що ураження місць зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи. Такі об’єкти уражають для зниження спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотні системи.

Робота по ключових військових цілях російських військ триває, наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше в Генштабі підтвердили, що в ніч на 26 вересня підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю рф уражено нафтопереробний завод. На території сталась пожежа.

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Генштаб Донецька область Луганська область склади БПЛА Сили оборони
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