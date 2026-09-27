РФ двічі атакувала Комишуваху: загинув чоловік, пошкоджено 10 будинків
Уночі російські війська атакували селище Комишуваха Запорізького району. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще четверо людей постраждали
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Ворожими ударами пошкоджено 10 житлових будинків, ще один будинок повністю зруйнований. В одній із будівель виникла пожежа.
Вранці 27 вересня росіяни повторно вдарили по Комишувасі. Внаслідок атаки знову виникла пожежа.
Під час обстеження території рятувальники виявили жінку, яка опинилася заблокованою в одній із квартир. Надзвичайники допомогли їй вибратися.
Рятувальники ліквідували загоряння. На місці працювали всі необхідні екстрені служби.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 989 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області. Загинули четверо людей, ще п'ятеро отримали поранення.