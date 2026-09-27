12:54  27 вересня
На Львівщині військовослужбовець у відпустці підірвав гранату: четверо постраждалих
10:28  27 вересня
На Львівщині трактор перекинувся кілька разів: водій загинув
20:35  26 вересня
Ведуча Соломія Вітвіцька народила первістка
UA | RU
UA | RU
Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital info@regionews.ua
27 вересня 2026, 12:43

Путін збирає гроші на війну: що означає нове підвищення податків у Росії

27 вересня 2026, 12:43
Читайте также на русском языке
Путін не стратег. Путін тактик. Йому потрібні гроші, щоб дотягнути до зими
Путін не стратег. Путін тактик. Йому потрібні гроші, щоб дотягнути до зими
Фото: РосЗМІ
Читайте также
на русском языке

Пройшли псевдовибори на Росії. І Путін ескалює. Проте не очікуваною мобілізацією, а підняттям податків для росіян.

І це саме ескалація. Бо війна то завжди про гроші. Про ресурси. І росіянам ніхто не дає в світі гроші. Ні грантами, ні в борг. Ні замороженними українськими активами. В результаті, росіяни завжди можуть покладатися виключно на власні ресурси. А вони обмежені. Запаси нафтодоларів вичерпані. І прийшов час звернутись до доларів в карманах росіян. Бо вони піднакопили жирок за останні кілька десятиліть. І зараз прийшов час платити.

В резльтаті після виборів Путін прийняв непопулярне рішення. Непопулярне тупо для всіх росіян. А не тільки для тих, хто готовий був знову бігти до Грузії.

І це неприємно. З одного боку. Бо свідчить якраз про ескалацію.А з іншого боку підтверджує думку про обмеженість ресурсів і виснаження економіки Росії. І хоч і дасть гроші на завтра, але збільшить виснаження на післязавтра. Бо гроші, які заберуть у росіян, перейдуть на зброю і згорять в полях Донеччини. Не дадуть економічний ефект. Не стануть інвестиціями. Це вплине як на економічне становище, так і на настрої. А погіршення настроїв в свою чергу негативне вплине на економіку. І знов приведе до виснаження.

Путін не стратег. Путін тактик. Йому потрібні гроші, щоб дотягнути до зими. Потім дотягнути до виборів у Франції. Потім до чого ж ще дотягнути.

Ставлячи на чорного лебедя для України Путін постійно виснажує економіку Росії. І послаблює свою позицію. А Чорний лебідь все не прилітає. Навіть Трамп не став критичних фактором, хоч з ним Путіну шалено пощастило і продовжує щастити.

І на такому фоні Україні важливо не тратити конкурентну перевагу. А саме доступ до грошей. Бо власних грошей нам точно не вистачить. І треба мати доступ до грошей, які контролюють наші друзі. І в першу чергу до російських заморожених активів. А там незайманими лежить ще 250 млрд доларів. І тому український владі конче потрібно демонструвати успіхи на шляху виконання забов язань. Щоб ми могли відповідати на ескалацію Путіна. Бо Путін ескалює грошима. І ми будемо відповідати грошима. Але податками ми багато не зберемо. А от світ може скинутись. І тут потрібно, щоб світ був до цього готовий. І потрібно поспішити. До тих самих виборів у Франції. Щоб гарантувати собі підтримку поки у владі у Франції лояльні до нас політики. Принаймні, більш лояльні до нас ніж до Путіна.

В України є підтримка. І це те, що відрізняє нас від Росії. І дуже тупо було б втратити таку конкурентну перевагу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Росія війна Путін фронт гроші податки зима росіяни партнери
 
Підписуйтесь на RegioNews
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Росія двічі вдарила по дата-центру в Києві: серед постраждалих двоє дітей
27 вересня 2026, 13:17
На Львівщині військовослужбовець у відпустці підірвав гранату: четверо постраждалих
27 вересня 2026, 12:54
У Вишневому ворожий дрон пошкодив п'ять авто: загинула людина, є постраждалі
27 вересня 2026, 12:06
Трамп очікує угоди між Україною та РФ до зими: що відповів Буданов
27 вересня 2026, 11:49
У Львові 1 жовтня проведуть автопробіг на честь захисників і захисниць України
27 вересня 2026, 11:16
РФ атакувала Україну 170 безпілотниками: є влучання на 18 локаціях
27 вересня 2026, 10:57
На Львівщині трактор перекинувся кілька разів: водій загинув
27 вересня 2026, 10:28
РФ атакувала Одещину: загинула людина, спалахнула масштабна пожежа
27 вересня 2026, 10:01
20 тонн граніту та "зерно життя": меценат Денис Парамонов подарував громаді Білої Церкви Фонтан Сковороди
27 вересня 2026, 09:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »