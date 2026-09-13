На Рівненщині пенсіонер на Renault збив дитину

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 11 вересня на вулиці Грушевського в місті Дубно. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

82-річний водій Renault Kangoo з причепом наїхав на 11-річну дівчинку. Дитина переходила проїзну частину по регульованому пішохідному переходу на червоний сигнал. Внаслідок ДТП школярка отримала перелом обох кісток ноги зі зміщенням. Її госпіталізували.

Попередньо, водій був тверезим.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині зіткнулись автомобіль та трактор. Внаслідок ДТП постраждали троє дітей.