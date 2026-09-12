Фото: поліція

ДТП сталася 11 вересня близько 20:30 на трасі М-05 "Одеса–Київ" неподалік села Криве Озеро у Первомайському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

71-річний водій авто Toyota RAV4 врізався у припаркований на узбіччі через пошкоджене колесо Chevrolet Aveo. Від удару Chevrolet відкинуло на автомобіль BMW, який стояв попереду.

Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали четверо людей: 27-річний водій BMW, 23-річний пасажир Chevrolet, а також 54 та 77-річні пасажирки Toyota. Усіх доставили до лікарні.

Водій позашляховика та 26-річна водійка Chevrolet не постраждали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.

Правоохоронці звертаються до свідків із проханням надати будь-яку інформацію про ДТП за телефонами (098) 369-61-16, (096) 753-85-42 або 102.

Нагадаємо, 11 вересня близько 21:45 на Полтавщині зіткнулися трактор та автівка Audi. Постраждали троє дітей і жінка.