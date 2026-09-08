На Полтавщині чоловік тікав від ТЦК та зламав ніс поліцейському

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У Полтаві чоловік вдарив правоохоронця. Це сталось, коли чоловіка зупинили біля під'їзда військові ТЦК

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 квітня. Військові ТЦК помітили чоловік біля під'їзду багатоповерхівки. Правоохоронець вийшов з авто, представився та попросив чоловіка зупинитись для перевірки документів. Чоловік проігнорував це та почав тікати. Він забіг до під’їзду й прикрив двері. Поліцейський підійшов до під’їзду та потягнув за ручку дверей, які ще не встигли повністю зачинитися.

Чоловік, коли був у під'їзді, через відчинені двері завдав поліцейському один удар правою рукою, стиснутою в кулак, у ділянку носа з правого боку. В результаті правоохоронець отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом кісток носа зі зміщенням, носову кровотечу та садно шкіри спинки носа.

На суді чоловік визнав провину та розкаявся. Відомо, що він раніше не судимий, позитивно характеризується, офіційно працевлаштований і має на утриманні батька похилого віку з онкологічним захворюванням.

Чоловіку призначили покарання у виді одного року обмеження волі, але звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на один рік.

Нагадаємо, що у Чернігівській області жінка захищала свого співмешканця від мобілізації. В результаті вона напала на поліцейського.