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Правоохоронці повідомили про підозру двом 17-річним підліткам, які разом із 14-річним товаришем жорстоко знущалися з 12-річного односельця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці виявили факт знущань під час моніторингу соцмереж, де було опубліковано відео побиття. Слідство встановило, що наприкінці липня в Роздільнянському районі між підлітками виник конфлікт.

Старші юнаки виманили 12-річного хлопчика подалі від дому, до лісосмуги, де знущалися, били та душили. Катування юнаки зняли на відео і згодом поширили його в соцмережі. Про знущання потерпілий змовчав.

Наразі двом 17-річним фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 127 КК України (катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Львівщині 13-річна дівчина побила 11-річного хлопця. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.