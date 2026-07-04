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04 липня 2026, 15:55

На Рівненщині двоє підлітків на мотоциклі потрапили в ДТП у лісі: один з них загинув

04 липня 2026, 15:55
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Фото: поліція
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ДТП сталася 3 липня близько 18:40 між населеними пунктами Вири та Лінчин у Рівненському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За кермом мотоцикла Lifan перебував 16-річний житель села Вири. Рухаючись лісовою дорогою, він не впорався з керуванням, внаслідок чого мотоцикл перекинувся. Зі слів хлопця, на дорогу вибігла тварина.

Від отриманих травм загинув пасажир мотоцикла, 15-річний однокласник водія.

У водія медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом ребер, закритий перелом щиколотки. Підлітка госпіталізували.

Встановлено, що хлопець не мав посвідчення водія, мотоцикл не був зареєстрований, а обидва підлітки були без мотошоломів.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 4 липня на Миколаївщині маршрутка перекинулась та вилетіла під вантажівку. Внаслідок удару водій маршрутки та вісім пасажирів загинули на місці. У лікарні померли ще троє громадян. Постраждалими залишаються шість людей. Поліція затримала водія кросовера, який спровокував аварію.

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