Фото: поліція

ДТП сталася 3 липня близько 18:40 між населеними пунктами Вири та Лінчин у Рівненському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За кермом мотоцикла Lifan перебував 16-річний житель села Вири. Рухаючись лісовою дорогою, він не впорався з керуванням, внаслідок чого мотоцикл перекинувся. Зі слів хлопця, на дорогу вибігла тварина.

Від отриманих травм загинув пасажир мотоцикла, 15-річний однокласник водія.

У водія медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом ребер, закритий перелом щиколотки. Підлітка госпіталізували.

Встановлено, що хлопець не мав посвідчення водія, мотоцикл не був зареєстрований, а обидва підлітки були без мотошоломів.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 4 липня на Миколаївщині маршрутка перекинулась та вилетіла під вантажівку. Внаслідок удару водій маршрутки та вісім пасажирів загинули на місці. У лікарні померли ще троє громадян. Постраждалими залишаються шість людей. Поліція затримала водія кросовера, який спровокував аварію.