На Київщині група хлопців зґвалтувала неповнолітню

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Це сталось у місті Біла Церква. Неповнолітня дівчина стала жертвою зґвалтування у гаражі

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, двоє хлопців віком 17 та 18 років проводили час зі своєю 16-річною знайомою. Згодом, коли вони були втрьох у гаражі, вони зґвалтували її.

Наразі обох зловмисників затримано. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання. Обом загрожує ув'язнення до 12 років.

Нагадаємо, раніше у Кременчуці судили фотографа, який виготовляв дитячу порнографію. З дітьми він знайомився під час зйомок у школах.