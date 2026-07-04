Росіяни атакували дронами Харків: згоріли 13 вантажівок, є постраждала
У суботу, 4 липня, російські військові завдали ударів по різних районах Харкова
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Спочатку ворожий дрон вдарив поблизу автозаправної станції у Салтівському районі. Тут обійшлося без постраждалих і пожежі.
Згодом росіяни атакували дроном Київський район міста. Постраждала 45-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.
Пізніше російський безпілотник типу Shahed влучив поблизу торговельного центру у Слобідському районі Харкова. На місці спалахнула пожежа.
Удар припав по території цивільного підприємства. Внаслідок атаки знищені щонайменше 13 вантажівок. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, внаслідок російського удару 3 липня по місту Лозова, що на Харківщині, загинула дитина – у лікарні померла 10-річна дівчинка.