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04 липня 2026, 13:42

Росіяни атакували дронами Харків: згоріли 13 вантажівок, є постраждала

04 липня 2026, 13:42
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У суботу, 4 липня, російські військові завдали ударів по різних районах Харкова

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Спочатку ворожий дрон вдарив поблизу автозаправної станції у Салтівському районі. Тут обійшлося без постраждалих і пожежі.

Згодом росіяни атакували дроном Київський район міста. Постраждала 45-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.

Пізніше російський безпілотник типу Shahed влучив поблизу торговельного центру у Слобідському районі Харкова. На місці спалахнула пожежа.

Удар припав по території цивільного підприємства. Внаслідок атаки знищені щонайменше 13 вантажівок. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок російського удару 3 липня по місту Лозова, що на Харківщині, загинула дитина – у лікарні померла 10-річна дівчинка.

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