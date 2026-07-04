Фото: поліція

ДТП сталася у суботу, 4 липня, близько 7:40 на трасі М-14 між селами Красне та Нечаяне у Миколаївському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Маршрутка Mercedes Sprinter перевозила пасажирів з Одеси до Миколаєва. Попередньо встановлено, що водій допустив виїзд за межі дороги, внаслідок чого маршрутка перекинулася та неконтрольовано вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з вантажівкою Volvo.

Внаслідок аварії на місці загинули дев'ятеро людей, ще восьмеро – отримали травми.

На місці аварії працюють слідчі. Патрульні регулюють рух на ділянці траси та забезпечують безпечний проїзд для іншого транспорту.

Правоохоронці звертаються до громадян, які мають будь-яку інформацію про обставини цієї ДТП, з проханням повідомити її за телефонами (050) 013-01-48 або 102.

Нагадаємо, 30 червня на Львівщині водій випав із салону, коли легковик перекинувся у кювет. Від отриманих травм чоловік помер на місці.