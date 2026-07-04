У Полтаві підліток "крав" залишки російського дрона для "подарунку" музею

Фото: Національна поліція

Це сталось у мікрорайоні Левада у місті Полтава. Там з'ясували, хто з місцевих переносив залишки безпілотника

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Виявилось, що залишки безпілотника переносив неповнолітній хлопець. Підліток пояснив поліцейським, що він хотів віднести це до місцевого музею. Правоохоронці обстежили предмет, загрози для людей це не має. Проте підлітка попередили про ризик загрози життю.

"Нагадуємо, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет, нерозірваних боєприпасів та частин БпЛА категорично заборонено та небезпечно для життя. Ці важливі поради поясніть своїм дітям. Будьте обережними й завжди дотримуйтеся правил безпеки", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Харківщині сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка не вибухнула після падіння біля приватного будинку. Росіяни атакували фугасною авіабомбою місто Дергачі.