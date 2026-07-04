Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 4 липня підрозділи Сил оборони України завдали серії потужних ударів по стратегічних цілях у глибокому тилу РФ, а також по об'єктах логістики й управління на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з ключових цілей став нафтовий термінал "Санкт-Петербург" у Ленінградській області. Це один із найбільших об'єктів із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні із щорічною проєктною спроможністю 12,5 мільйонів тонн та загальним об'ємом резервуарів близько 441 тисячі кубічних метрів. Термінал безпосередньо задіяний у забезпеченні паливом російської армії. Внаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Одночасно під ударом опинився пункт базування "Кронштадт" у Ленінградській області, який є одним із головних портів базування Балтійського флоту РФ. На території порту зафіксували прильоти та подальше займання. Точний ступінь руйнувань обох об'єктів наразі встановлюється.

Крім того, Сили оборони уразили російський вертоліт в акваторії Азовського моря та підірвали залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Цю залізничну переправу загарбники використовували для постійного перекидання на лінію фронту особового складу, техніки, озброєння та боєприпасів.

Успішні влучання зафіксували й на інших напрямках. Зокрема, підрозділи уразили два ворожі пункти управління в районі Шахтарська на Донеччині, склад безпілотників у Титарівці, базу ремонту військової техніки в Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Луганську.

Нагадаємо, вночі 4 липня Сили оборони України завдали ураження по портовій нафтовій інфраструктурі у Санкт-Петербурзі та влучили по важливій військовій цілі у Кронштадті.