Удар по Лозовій на Харківщині: у лікарні померла 10-річна дівчинка
Внаслідок російського удару по місту Лозова, що на Харківщині, загинула дитина
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
У лікарні померла 10-річна дівчинка, яка дістала важкі поранення під час ворожої атаки 3 липня.
Медики зробили все можливе для порятунку дитини. Проте отримані травми виявилися надто важкими.
Нагадаємо, вночі 3 липня росіяни атакували безпілотниками місто Лозова Харківської області. Постраждали троє дітей та троє дорослих, людей діставали з понівеченого погреба.
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