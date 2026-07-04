Фото: Укрзалізниця

У суботу, 4 липня, російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Харківській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

Ворожий БпЛА влучив у дрезину Укрзалізниці під час виконання ремонтних робіт.

Як зазначається, завдяки своєчасному попередженню від моніторингового центру працівники встигли перейти в укриття. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав.

"Попри постійні атаки, залізничники щодня продовжують виконувати свою роботу, щоб рух поїздів залишався безпечним і безперервним", – наголосили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, внаслідок російського удару 3 липня по місту Лозова, що на Харківщині, загинула дитина – у лікарні померла 10-річна дівчинка.