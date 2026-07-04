На Харківщині російський дрон влучив у ремонтну дрезину Укрзалізниці
У суботу, 4 липня, російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Харківській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.
Ворожий БпЛА влучив у дрезину Укрзалізниці під час виконання ремонтних робіт.
Як зазначається, завдяки своєчасному попередженню від моніторингового центру працівники встигли перейти в укриття. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав.
"Попри постійні атаки, залізничники щодня продовжують виконувати свою роботу, щоб рух поїздів залишався безпечним і безперервним", – наголосили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, внаслідок російського удару 3 липня по місту Лозова, що на Харківщині, загинула дитина – у лікарні померла 10-річна дівчинка.
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
На кордоні з Польщею митники вилучили нові iPhone та брендові речі на 1,5 млн грн
04 липня 2026, 19:05Росіяни вдарили по центру Краматорська: серед поранених – дитина
04 липня 2026, 18:34Росіяни вдарили по центру Краматорська: серед поранених – дитина
04 липня 2026, 18:02На Сумщині знищили збитий російський дрон із 90 кілограмами вибухівки
04 липня 2026, 18:00Пішов купатися і зник: на Кіровоградщині у ставку потонув чоловік
04 липня 2026, 17:23Росіяни атакували КАБами Запоріжжя: горить автостоянка, пошкоджені будинки, є постраждалі
04 липня 2026, 16:58Палаючий термінал у Пітері, вирва в Підмосков'ї та нальоти "Фламінго"
04 липня 2026, 16:38У Вінниці рятувальники визволили 4-річного хлопчика, який застряг у віконній решітці
04 липня 2026, 16:17На Рівненщині двоє підлітків на мотоциклі потрапили в ДТП у лісі: один з них загинув
04 липня 2026, 15:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі блоги »