Фото: полиция

ДТП произошло 3 июля около 18:40 между населенными пунктами Виры и Линчин в Ровенском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

За рулем мотоцикла Lifan находился 16-летний житель села Виры. Двигаясь по лесной дороге, он не справился с управлением, в результате чего мотоцикл перевернулся. По словам парня, на дорогу выбежало животное.

От полученных травм погиб пассажир мотоцикла, 15-летний водитель-одноклассник.

У водителя медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер, закрытый перелом лодыжки. Подростка госпитализировали.

Установлено, что у парня не было водительского удостоверения, мотоцикл не был зарегистрирован, а оба подростка были без мотошлемов.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 4 июля в Николаевской области маршрутка перевернулась и вылетела под грузовик. В результате удара водитель маршрутки и восемь пассажиров погибли на месте. В больнице скончались еще трое граждан. Пострадавшими остаются шесть человек. Полиция задержала водителя кроссовера, спровоцировавшего аварию.