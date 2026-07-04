Фото: ОВА

У суботу, 4 липня, близько 16:30 російські військові вкотре завдали авіаударів по Запоріжжю

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу. Серед поранених – 10-річна дитина.

Виникла пожежа на автостоянці – зайнялися десятки автівок. Рятувальники ліквідовують пожежу.

Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Запоріжжя та ударні дрони в напрямку міста.

Місцеві тегерам-канали повідомляють, що внаслідок ворожого удару суттєво пошкоджена будівля однієї з найстаріших шкіл Запоріжжя на Верхній Хортиці – менонітську споруду віком понад 120 років.

За попередньою інформацією, ворог атакував Запоріжжя пʼятьма КАБами. Дві авіабомби влучили у промисловий обʼєкт на Південному шосе у Заводському районі, ще три – по приватному сектору Дніпровського району.

Нагадаємо, 4 липня російські війська завдали удару по Дніпру. Постраждали семеро людей.