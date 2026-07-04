У Вінниці рятувальники визволили 4-річного хлопчика, який застряг у віконній решітці
Інцидент стався у Вінниці 4 липня в одній з багатоповерхівок на вулиці Дачній
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
В одній із квартир на першому поверсі чотирирічна дитина з цікавості просунула голову між металевими прутами віконної решітки – у результаті хлопчик застряг.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту обережно розтисли конструкцію й вивільнили хлопчика. Він не постраждав.
Нагадаємо, у червня на Рівненщині рятувальники визволили собаку з 15-метрового покинутого колодязя.
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