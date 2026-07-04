Фото: ДСНС

Інцидент стався у Вінниці 4 липня в одній з багатоповерхівок на вулиці Дачній

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

В одній із квартир на першому поверсі чотирирічна дитина з цікавості просунула голову між металевими прутами віконної решітки – у результаті хлопчик застряг.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту обережно розтисли конструкцію й вивільнили хлопчика. Він не постраждав.

Нагадаємо, у червня на Рівненщині рятувальники визволили собаку з 15-метрового покинутого колодязя.