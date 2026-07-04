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04 липня 2026, 12:26

ДТП із маршруткою на Миколаївщині: кількість загиблих зросла до 12, шестеро постраждалих

04 липня 2026, 12:26
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Фото: поліція
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Кількість жертв масштабної аварії на трасі "Одеса–Миколаїв", яка сталася вранці 4 липня у Миколаївському районі, зросла до 12 людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та повідомлення президента Володимира Зеленського.

Правоохоронці з’ясували, що аварію ймовірно спровокував водій автомобіля Nissan Murano. 45-річний житель іншого регіону порушив правила дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу. Намагаючись уникнути зіткнення, водій маршрутки Mercedes Sprinter зʼїхав з дороги, перекинувся та неконтрольовано зіткнувся на зустрічній смузі з вантажівкою Volvo. Винуватець на кросовері втік з місця події.

Внаслідок удару 49-річний водій маршрутки та вісім пасажирів загинули на місці. Ще дев'ятьох людей, серед яких пасажири віком від 15 до 67 років та 49-річний керманич вантажівки, госпіталізували. Станом на 11:30 у лікарні від отриманих травм померли ще троє громадян. Загалом постраждалими залишаються шість людей.

Як повідомила Миколаївська міськрада, у мікроавтобусі перебували працівники КП "Миколаївелектротранс", які разом зі своїми родинами прямували на відпочинок. У зв’язку з трагедією 5 липня у Миколаєві оголосили День скорботи.

Для затримання втікача правоохоронці провели спеціальну операцію, задіявши всі екіпажі регіону. За кілька годин Nissan Murano зупинили на автодорозі "Благовіщенське–Миколаїв".

Наразі на місці працюють слідчі, оперативники та криміналісти. Вирішується питання щодо правової кваліфікації дій затриманого водія кросовера.

Нагадаємо, ДТП сталася 4 липня близько 7:40 на трасі М-14 між селами Красне та Нечаяне у Миколаївському районі. Правоохоронці розшукують свідків аварії, з проханням повідомити інформацію щодо події за телефонами (050) 013-01-48 або 102.

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