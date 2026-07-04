Пішов купатися і зник: на Кіровоградщині у ставку потонув чоловік
Трагедія сталася 3 липня у селі Ясинуватка Олександрійського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Чоловік пішов купатися до місцевого ставка та зник під водою. По допомогу до ДСНС звернулася його донька.
Рятувальники спільно з приватним водолазом дістали з водойми тіло чоловіка та доправили його до берега. Загиблим виявився 54-річний житель селища Знам'янка Друга Кропивницького району.
Фахівці встановлюють точну причину смерті чоловіка та всі обставини трагедії.
Нагадаємо, 1 липня на Одещині під час відпочинку на ставку загинув чотирирічний хлопчик. Дідусь, який приїхав на водойму з трьома онуками, на кілька хвилин відволікся на старших дітей і втратив молодшого з поля зору. Невдовзі він знайшов дитину у воді вже без ознак життя.