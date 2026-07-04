Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Чоловік пішов купатися до місцевого ставка та зник під водою. По допомогу до ДСНС звернулася його донька.

Рятувальники спільно з приватним водолазом дістали з водойми тіло чоловіка та доправили його до берега. Загиблим виявився 54-річний житель селища Знам'янка Друга Кропивницького району.

Фахівці встановлюють точну причину смерті чоловіка та всі обставини трагедії.

Нагадаємо, 1 липня на Одещині під час відпочинку на ставку загинув чотирирічний хлопчик. Дідусь, який приїхав на водойму з трьома онуками, на кілька хвилин відволікся на старших дітей і втратив молодшого з поля зору. Невдовзі він знайшов дитину у воді вже без ознак життя.