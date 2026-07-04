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У суботу, 4 липня, російські війська завдали удару по Дніпру

Про це передає RegioNews із посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Внаслідок атаки постраждали семеро людей віком від 21 до 63 років. Медики надають їм допомогу.

Зазначається, що у житловій забудові минулося без руйнувань.

Нагадаємо, внаслідок російського удару 3 липня по місту Лозова, що на Харківщині, загинула дитина – у лікарні померла 10-річна дівчинка.