Фото: поліція

ДТП сталася 29 червня близько 02:20 у Хмельницькому на регульованому залізничному переїзді на вулиці Івана Франка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Volkswagen Passat проігнорував червоний сигнал світлофора та попереджувальний звуковий сигнал. Він виїхав на колії, де легковик протаранив пасажирський потяг сполученням "Чоп – Ясіня – Київ".

Внаслідок зіткнення 21-річний водій авто та один з його пасажирів отримали травми, їх госпіталізували.

Ще двоє 18-річних пасажирів від отриманих травм загинули: дівчина померла на місці, а хлопець – у реанімації.

Поліцейські затримали водія легковика. Наразі він перебуває в лікарні під конвоєм.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Одещині хлопець під час руху заліз на дах BMW та упав на дорогу. Від отриманих травм 21-річний юнак помер в кареті "швидкої" дорогою до лікарні.