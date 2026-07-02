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02 липня 2026, 22:45

У Силах оборони воюватимуть роботи: для України розроблятимуть гуманоїдів

02 липня 2026, 22:45
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Фото: компанія Foundation
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В Україні проведуть грантовий конкурс. Він спрямований на створення роботів-гуманоїдів для потреб Сил оборони

Про це повідомляє "Мілітарний", передає RegioNews.

Керівник Brave1 Андрій Гриценюк під час заходу Brave1 Advantage розповів, що ключовим завданням є максимальна роботизація першої лінії зіткнення. Тобто, йдеться про зменшення ризиків для військових. Він додав, що галузь людиноподібних роботів активно розвивається у США та Китаї.

За словами Андрія Гриценюка, українські розробники на початковому етапі будуть фокусуватись на простіших платформах, які з часом отримуватимуть складніший функціонал. Українська програма орієнтується винятково на оборонні потреби.

Зазначається, що Україна стала головним світовим випробувальним майданчиком для виробників зброї. Зокрема, йдеться про західні стартапи. Раніше до України доставили гуманоїдних роботів-солдатів Phantom MK-1 від Foundation для оцінки їх ефективності.

Однак зауважили, що наразі такі роботи не лише дорогі, але й вимагають регулярної підзарядки, часто втрачають баланс. Гуманоїд рухається завдяки 20 двигунам, які повинні працювати бездоганно. Тому деякі фахівці вважають, що розгортання гуманоїдів разом із регулярними військами також може створювати додаткові ризики.

Нагадаємо, в Україні почали застосовувати перші елементи протиповітряної оборони, створені на базі дистанційно керованих кулеметних систем. Йдеться про дистанційно керовані турелі, оснащені кулеметами Browning M2, які можуть діяти на відстані до 2 кілометрів.

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