22:15  02 июля
В Винницкой области судили мужчину, который воевал против ВСУ в составе "ДНР"
22:18  02 июля
Изнасиловал и снимал на видео: в Винницкой области будут судить 54-летнего педофила
21:30  02 июля
Во Львовской области пьяный водитель автокрана сбил человека насмерть
UA | RU
UA | RU
02 июля 2026, 22:30

В Ровенской области маршрутка влетела в поезд: есть погибшие и раненые

02 июля 2026, 22:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 2 июля около 13:50 на железнодорожном переезде в поселке Квасилов Ровенской МТГ. Есть погибшие среди пассажиров маршрутки

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Машинист пассажирского поезда "Днепр-Киев-Хелм" применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения с рейсовой маршруткой "Здолбунов-Ровно". Известно, что водитель маршрутки выехал на рельсы.

Выяснилось, что работала звуковая и световая сигнализации, что свидетельствовало о приближении скоростного транспорта, однако железнодорожный шлагбаум опущен не был.

В результате аварии от полученных травм погибли четверо пассажиров маршрутного такси: 72-летний мужчина, 54-летняя женщина, а также две родные сестры 24-х и 29-ти лет.

Также пострадали 11 человек в возрасте от 11 до 68 лет. Их госпитализировали медики. Один из пассажиров в реанимации в тяжелом состоянии. Среди пострадавших, в частности, водитель маршрутки и находившийся на смене регулятор железной дороги. Кроме того, госпитализировали двоих детей 13 и 11 лет.

"Решается вопрос о задержании в процессуальном порядке регулятора и водителя маршрутного такси. Следственные действия продолжаются", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Хмельницком Volkswagen уехал на переезд под поезд. Погибли два 18-летних пассажира автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали. Правоохранители задержали 21-летнего водителя легковушки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП полиция авария
Кровавое ДТП в центре Харькова: мотоциклист сбил женщину на переходе — оба погибли
02 июля 2026, 19:38
В Киевской области иномарка сбила ребенка, который выбежал на дорогу
02 июля 2026, 18:35
В Полтавской области ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся: погиб человек
02 июля 2026, 17:55
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Певец MELOVIN честно признался, сожалеет ли о публичном каминг-ауте
02 июля 2026, 23:35
Ведущая Соломия Витвицкая узнала о беременности с чатом GPT
02 июля 2026, 23:00
Атака на Киев: количество жертв увеличилось, в Дарницком районе ищут 8 человек
02 июля 2026, 22:45
В Силах обороны будут воевать работы: для Украины будут разрабатывать гуманоидов
02 июля 2026, 22:45
Изнасиловал и снимал на видео: в Винницкой области будут судить 54-летнего педофила
02 июля 2026, 22:18
В Винницкой области судили мужчину, который воевал против ВСУ в составе "ДНР"
02 июля 2026, 22:15
В Кривом Роге будут судить 22-летнего парня за покушение на убийство знакомого
02 июля 2026, 21:59
В Киеве получил термин мужчина, показавший половой орган полицейскому в метро
02 июля 2026, 21:45
"Золотые" генераторы в Харькове: чиновника коммунального предприятия будут судить за халатность
02 июля 2026, 21:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »