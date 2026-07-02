В Ровенской области маршрутка влетела в поезд: есть погибшие и раненые

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Авария произошла 2 июля около 13:50 на железнодорожном переезде в поселке Квасилов Ровенской МТГ. Есть погибшие среди пассажиров маршрутки

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Машинист пассажирского поезда "Днепр-Киев-Хелм" применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения с рейсовой маршруткой "Здолбунов-Ровно". Известно, что водитель маршрутки выехал на рельсы.

Выяснилось, что работала звуковая и световая сигнализации, что свидетельствовало о приближении скоростного транспорта, однако железнодорожный шлагбаум опущен не был.

В результате аварии от полученных травм погибли четверо пассажиров маршрутного такси: 72-летний мужчина, 54-летняя женщина, а также две родные сестры 24-х и 29-ти лет.

Также пострадали 11 человек в возрасте от 11 до 68 лет. Их госпитализировали медики. Один из пассажиров в реанимации в тяжелом состоянии. Среди пострадавших, в частности, водитель маршрутки и находившийся на смене регулятор железной дороги. Кроме того, госпитализировали двоих детей 13 и 11 лет.

"Решается вопрос о задержании в процессуальном порядке регулятора и водителя маршрутного такси. Следственные действия продолжаются", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Хмельницком Volkswagen уехал на переезд под поезд. Погибли два 18-летних пассажира автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали. Правоохранители задержали 21-летнего водителя легковушки.