14:41  28 червня
Смертельна бійка на Хмельниччині: загинув 21-річний чоловік
12:39  28 червня
Замах на вбивство в Мукачеві: чоловік поранив сусіда ножем
09:59  28 червня
Усик відмовився від усіх чемпіонських титулів: що це означає
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
28 червня 2026, 17:34

Міф про "історичні землі": як Росія виправдовує агресію

28 червня 2026, 17:34
Читайте также на русском языке
У сучасному міжнародному праві не існує визнання поняття "історичні землі"
У сучасному міжнародному праві не існує визнання поняття "історичні землі"
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російський очільник, виступаючи на зібранні випускників військових вишів "висік сам себе як унтер-офіцерська вдова", заявивши на черговому зібранні нової групи офіцерів – потенційних жертв його злочинної політики, що вони "вирішують завдання в ході СВО – звільняють наші історичні землі…"

Тобто, знову заговорили про "історичні землі". Не про держави, не про міжнародне право, а псевдоюридичну маячню, якою намагаються виправдати акт агресії, та спроби анексії території суверенної України.

Чому це повна маячня з точки зору права?

У сучасному міжнародному праві не існує визнання поняття "історичні землі". Кордони та суверенітет базуються на нормах Статуту ООН, принципах непорушності кордонів та самовизначення народів, а будь-які спроби силового перегляду під гаслами "відновлення історичної справедливості" вважаються агресією та порушенням міжнародного права. Відтак, російська риторика про "повернення історичних земель" є юридично нікчемною та не має жодної правової сили.

Російське вторгнення Росії в Україну є прямим та грубим порушенням фундаментальних норм сучасного світового порядку.

Чому посилання на "історичні землі" є незаконними:

По перше, це – порушення Статуту ООН: Стаття 2(4) Статуту ООН суворо забороняє загрозу силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. Жодні історичні міфи чи претензії не можуть скасувати цю норму.

По-друге, це заперечення принципу непорушності кордонів: Гельсінські угоди 1975 року та міжнародне право базуються на визнанні чинних, офіційно встановлених кордонів. Україна та Росія офіційно делімітували свій спільний кордон у Договорі про українсько-російський державний кордон 2003 року, який РФ ратифікувала і зобов'язалася поважати.

По-третє, це відкрите нехтування забороною анексії: Міжнародне право категорично забороняє набуття територій за допомогою сили. Окупація та спроба анексії українських областей під приводом "історичного права" кваліфікуються Генеральною Асамблеєю ООН як акт агресії.

По-четверте, це намагання історією належності тих чи інших земель до різних держав прикрити намір переписати сучасні правила й норми: Сучасний правопорядок ставить на перше місце волю людей, які проживають на території зараз, а не те, кому ця земля належала століття тому. У 1991 році народ України (включно з Кримом та Донбасом) на законно організованому всеукраїнському референдумі абсолютною більшістю голосів обрав незалежність, що було офіційно визнано світовою спільнотою і самою Росією.

По-п’яте, Міжнародний Суд ООН (найвищий судовий орган у світі) ще у березні 2022 року видав наказ, яким зобов'язав Росію негайно припинити військові операції. Генеральна Асамблея ООН у численних резолюціях (зокрема, ES-11/1 та ES-11/4) чітко засудила дії РФ, назвала їх агресією, підтвердила суверенітет України у її міжнародно визнаних кордонах 1991 року та визнала російські аргументи повністю безпідставними.

Так що свої байки стосовно "історичних земель" прибережіть на час, коли будете намагатися не втратити Калінінградський (Кенігсберг в Східній Прусії), який за логікою російського очільника – історичні землі Німеччини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія Україна РФ окупація земля окупанти історичні землі міжнародне право
 
Підписуйтесь на RegioNews
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
В Україні очікується спека до +38°: дощів не прогнозують
28 червня 2026, 19:08
Зірка серіалу "Реванш" Клавдія Дрозд оголосила про вагітність
28 червня 2026, 18:56
На Дніпропетровщині гідроцикл протаранив "банан" із людьми: постраждала дівчина
28 червня 2026, 16:25
У Лаврі встановили погруддя Івана Мазепи: заява Зеленського
28 червня 2026, 15:57
Запоріжжя після удару РФ: зросла кількість постраждалих, під завалами шукають людину
28 червня 2026, 15:24
Дев'ять захисників отримали звання Героя України, восьмеро – посмертно
28 червня 2026, 14:55
Смертельна бійка на Хмельниччині: загинув 21-річний чоловік
28 червня 2026, 14:41
Запоріжжя після удару РФ: один загиблий і 11 поранених
28 червня 2026, 14:13
Українські сили уразили два нафтопереробні заводи в РФ – Зеленський
28 червня 2026, 13:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Всі блоги »