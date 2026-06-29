Смертельна ДТП на Київщині: BMW влетів у велосипед

Фото: Національна поліція

Аварія сталась на автодорозі Київ-Знамʼянка, поблизу міста Обухів. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.



Попередньо, 55-річний водій BMW зіткнувся з велосипедистом, який їхав у попутному напрямку та почав переїжджати дорогу у праву смугу. Внаслідок ДТП 41-річний велосипедист отримав тяжкі травми і згодом помер у лікарні.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Києві 18-річний водій мотоцикла Benelli наїхав на чоловіка. Відомо, що пішохід переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм він помер на місці. 18-річний водій отримав легкі тілесні ушкодження.