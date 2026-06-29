Фото: поліція

Подія сталася ввечері 27 червня в селі Шабо у Білгород-Дністровському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка керувала автомобілем BMW, в салоні якого перебували п'ять пасажирів. Під час руху авто двоє молодиків, які сиділи на задніх сидіннях, через вікна перелізли на дах легковика.

Під час екстремальної поїздки один із них – 21-річний юнак – втратив рівновагу та впав на дорогу. Хлопець отримав важкі травми. Він помер в кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

Сама 35-річна водійка та інші пасажири авто внаслідок інциденту не постраждали.

Керманичку перевірили на стан сп’яніння – вона була твереза.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, вранці 24 червня на Вінниччині позашляховик вилетів з дороги та перекинувся. Від отриманих травм на місці загинули дві жінки.