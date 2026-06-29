Фото: Думка.

У понеділок, 29 червня, на трасі неподалік від Богодухова ворог завдав удару безпілотником по вантажному автомобілю "Салтівського м'ясокомбінату"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Думку".

Внаслідок влучання дрона продукція комбінату – ковбаси та інші товари – розлетілася по дорозі.

Вантажівка згоріла вщент. Інформації про постраждалих наразі немає.

Зазначається, що це вже другий подібний випадок за останній місяць: 6 червня інша вантажівка м'ясокомбінату була пошкоджена російським безпілотником.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 24 населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще 26 дістали поранення, серед них – двоє дітей.