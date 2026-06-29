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29 червня 2026, 13:35

Підпільний Starlink для росіян: СБУ викрила 8 агентів окупантів у різних областях

29 червня 2026, 13:35
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Фото: СБУ
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СБУ викрила вісьмох агентів РФ. Вони на замовлення ворога реєстрували супутникові термінали Starlink для російських військ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Агентами росіяни виявились жителі різних регіонів віком від 18 до 44 років. Їх завербували, коли вони шукали "легкі гроші" в інтернеті. У Рівненській області на таку співпрацю погодились мобілізовані, які самовільно залишили військову частину.

Після першого "завдання" вони отримали від росіян завдання залучити до незаконної верифікації терміналів максимальну кількість людей. Для цього агенти використали паспортні дані щонайменше 14 своїх знайомих.

У Дніпропетровській області на таку співпрацю пішли двоє чоловіків із кримінальним минулим. Спочатку вони реєстрували термінали Starlink для росіян на свої імена, а потім теж залучили інших осіб.

На Волині викрили 18-річного хлопця. Він оформив на себе Starlink для росіян, а потім оформлював інші термінали на імена вже інших людей.

Тепер всім затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ запобігла спробі здійснення серії терактів у Харкові. У місті затримано агента ФСБ, який готував підриви в прифронтовому обласному центрі. Фігурант отримав інструкції від російських кураторів щодо виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв.

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