Буду знову непопулярним

Буду знову непопулярним

Серія 1.

Українська держава: Розриває стосунки з усіма сусідами, навмисне наступаючи на всі мозолі, даючи пас неприхильникам і підставляючи друзів.

Суспільство: Так їм і треба! Вони всі нас не люблять! Вони всі нас ображали! Нарешті ми здобули суб'єктність!

Експерти: Суб'єктність це не робити що заманеться. Суб'єктність це керувати процесами у своїх інтересах і формувати вигідне для себе майбутнє...

Суспільство: Цить! Білопальтошники! Зрадофіли!

Євросоюз: Так ви членство не здобудете. Вам же треба буде вести переговори з усіма.

Суспільство: Та не дуже й хотіли, з такими сусідами! Он Туреччина не вступила в ЄС і нормально живе.

Євросоюз: Тоді беремо паузу. Все одно ви реформи не робите.

Олігархи: Фух, нарешті ми позбулися цього проклятого вектора, який висів над нами з 2014. Дванадцять років ми не знали, як його подолати, як захистити свій бізнес.

Суспільство: Хай іде лісом той Євросоюз, там бюрократи й лінивці, там всі нас не люблять, а в нас зато найкраща кава. Ура, патріоти!

Серія 2.

Євросоюз: Зменшує підтримку на тлі внутрішньополітичних поразок друзів України та перемог наших противників в різних країнах.

Росія: Нарешті ми дочекалися, адже це рано чи пізно мало статися.