Пастка ура-патріотизму: сварки з партнерами закінчуються перемогою ворога
Серія 1.
Українська держава: Розриває стосунки з усіма сусідами, навмисне наступаючи на всі мозолі, даючи пас неприхильникам і підставляючи друзів.
Суспільство: Так їм і треба! Вони всі нас не люблять! Вони всі нас ображали! Нарешті ми здобули суб'єктність!
Експерти: Суб'єктність це не робити що заманеться. Суб'єктність це керувати процесами у своїх інтересах і формувати вигідне для себе майбутнє...
Суспільство: Цить! Білопальтошники! Зрадофіли!
Євросоюз: Так ви членство не здобудете. Вам же треба буде вести переговори з усіма.
Суспільство: Та не дуже й хотіли, з такими сусідами! Он Туреччина не вступила в ЄС і нормально живе.
Євросоюз: Тоді беремо паузу. Все одно ви реформи не робите.
Олігархи: Фух, нарешті ми позбулися цього проклятого вектора, який висів над нами з 2014. Дванадцять років ми не знали, як його подолати, як захистити свій бізнес.
Суспільство: Хай іде лісом той Євросоюз, там бюрократи й лінивці, там всі нас не люблять, а в нас зато найкраща кава. Ура, патріоти!
Серія 2.
Євросоюз: Зменшує підтримку на тлі внутрішньополітичних поразок друзів України та перемог наших противників в різних країнах.
Росія: Нарешті ми дочекалися, адже це рано чи пізно мало статися.