На Полтавщині легковик влетів під вантажівку: водій загинув на місці
ДТП сталася 27 червня близько 13:30 поблизу міста Решетилівка Полтавського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Сталося зіткнення автомобіля Daewoo lanos та вантажівки DAF. Від отриманих травм 62-річний водій легковика помер на місці.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини ДТП з'ясовують слідчі.
Нагадаємо, на Одещині хлопець під час руху заліз на дах BMW та упав на дорогу. Від отриманих травм 21-річний юнак помер в кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
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