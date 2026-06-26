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26 червня 2026, 09:22

На Рівненщині зіткнулися вантажівка та авто поліції: троє постраждалих

26 червня 2026, 09:22
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Фото: поліція
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ДТП сталася 25 червня близько 13:15 на трасі Київ – Ковель – Ягодин у Вараському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Між селами Сошники та Ромейки зіткнулися вантажівка та службовий автомобіль поліції.

Внаслідок ДТП травми дістали двоє поліцейських та 45-річний чоловік. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Рух на цій ділянці дороги був тимчасово ускладнений. Автівка поліції згоріла вщент.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії. За фактом ДТП призначать службову перевірку.

Нагадаємо, вранці 24 червня на Вінниччині позашляховик вилетів з дороги та перекинувся. Від отриманих травм на місці загинули дві жінки.

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