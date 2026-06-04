У Києві рецидивіст розбив вікно музейного потяга і перевдягнувся в залізничника

Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці повідомила про підозру 51-річному рецидивісту, який проник до музейного потяга на Центральному залізничному вокзалі та намагався викрасти експонати

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік каменем розбив вікно залізничного вагона, відчинив двері тамбура та проник усередину одного з вагонів музейного складу.

Усередині він пошкодив вітрину та заволодів музейними експонатами –форменим одягом залізничника, зокрема кітелем і брюками. Після цього він перевдягнувся у викрадений одяг.

Інцидент помітила працівниця станції, яка повідомила поліцію. Правоохоронці оперативно виявили чоловіка на залізничних коліях та затримали його.

За даними поліції, затриманому 51 рік. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та відбував тривалі терміни покарання, зокрема за вбивство, зґвалтування та майнові злочини.

Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві затримали 21-річного молодика, який відібрав у жінки сумку з грошима. На перехресті вулиць Карпатської та Івана Піддубного зловмисник підбіг до літнього подружжя, вихопив у 65-річної жінки сумку та втік.