Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 293 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 264 російські безпілотники на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня російські війська атакували промисловий об’єкт у Бориспільському районі на Київщині. Виникла пожежа, постраждав працівник.

Також вночі під прицілом російських безпілотників опинився об’єкт критичної інфраструктури на Одещині.