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Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у шести регіонах тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області.

"Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Застосування обмежень електроенергії 4 червня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. У вечірні години – з 18:00 до 22:00 – навпаки, використовувати електроенергію ощадливо. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістичною ракетою"Іскандер-М" та 293 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 11 локаціях.