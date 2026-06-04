09:08  04 червня
Загибель 14-річної дівчинки у Кривому Розі: водієві повідомили про підозру
08:21  04 червня
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині знайшли тіло 17-річного хлопця
08:37  04 червня
На Сумщині п'яний військовий на смерть збив 17-річного мотоцикліста
UA | RU
UA | RU
04 червня 2026, 11:55

На Полтавщині поблизу закладу відпочинку стався вибух: є поранені

04 червня 2026, 11:55
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Вночі 4 червня, близько 01:30, у місті Горішні Плавні стався вибух поблизу одного із закладів відпочинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними поліції, 46-річний місцевий житель підірвав гранату. Внаслідок вибуху травми отримали сам чоловік та 41-річний громадянин. Обох постраждалих госпіталізували.

На місці події працювали вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами). Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї).

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше в Умані затримали ділка, який торгував бойовими гранатами. Фігуранту оголосили підозру, його взяли під варту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область події вибух Граната постраждалі
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
На Закарпатті на трасі мотоцикл під час обгону врізався у вантажівку: двоє загиблих
04 червня 2026, 12:32
Fire Point показала відео керованого польоту ракети FP-7.X
04 червня 2026, 12:26
У Києві рецидивіст розбив вікно музейного потяга і перевдягнувся в залізничника
04 червня 2026, 11:57
Росія атакувала Рівненщину: працювала ППО, у регіоні є знеструмлення
04 червня 2026, 11:49
Зеленський написав Трампу про ППО: а чи є у США чим допомогти
04 червня 2026, 11:27
$32 тисячі за оренду землі: на Вінниччині затримали депутата та його спільника
04 червня 2026, 11:15
Угорщина зняла 17-місячне вето на переговори про вступ України до ЄС – FT
04 червня 2026, 10:59
Росіяни атакували дроном авто енергетиків на Сумщині: поранений працівник
04 червня 2026, 10:57
Майже $2000 хабарів: на Закарпатті судитимуть колишню лікарку МСЕК
04 червня 2026, 10:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Павло Казарін
Віктор Ягун
Всі блоги »