Фото: поліція

Вночі 4 червня, близько 01:30, у місті Горішні Плавні стався вибух поблизу одного із закладів відпочинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними поліції, 46-річний місцевий житель підірвав гранату. Внаслідок вибуху травми отримали сам чоловік та 41-річний громадянин. Обох постраждалих госпіталізували.

На місці події працювали вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами). Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї).

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше в Умані затримали ділка, який торгував бойовими гранатами. Фігуранту оголосили підозру, його взяли під варту.