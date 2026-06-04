На Полтавщині поблизу закладу відпочинку стався вибух: є поранені
Вночі 4 червня, близько 01:30, у місті Горішні Плавні стався вибух поблизу одного із закладів відпочинку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними поліції, 46-річний місцевий житель підірвав гранату. Внаслідок вибуху травми отримали сам чоловік та 41-річний громадянин. Обох постраждалих госпіталізували.
На місці події працювали вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами). Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї).
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше в Умані затримали ділка, який торгував бойовими гранатами. Фігуранту оголосили підозру, його взяли під варту.