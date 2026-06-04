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04 червня 2026, 12:48

На Київщині загасили масштабну пожежу, що виникла через атаку російських БпЛА

04 червня 2026, 12:48
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Фото: ДСНС
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У Бориспільському районі ліквідували пожежу на об’єкті інфраструктури, що виникла внаслідок атаки російських безпілотників вночі 4 червня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вогонь охопив площу 2000 квадратних метрів. Рятувальники загасили пожежу.

Вогнеборці завершили основні роботи та продовжують моніторинг ситуації на місці події.

До гасіння залучались підрозділи ДСНС області, пожежна служба аеропорту "Бориспіль" та інші оперативні служби.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня російські війська атакували промисловий об’єкт у Бориспільському районі Київщини.

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