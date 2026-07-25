На Вінниччині під час риболовлі потонули двоє чоловіків
Вночі 25 липня підрозділи ДСНС двічі виїжджали на пошуки людей, які зникли на водоймах Вінницької області. В обох випадках чоловіки загинули
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У селі Широка Гребля Якушинецької громади в місцевому ставку потонув 76-річний чоловік. Інший випадок стався в селі Федорівка Мурафської громади – там у річці виявили тіло 46-річного чоловіка. Рятувальники дістали загиблих із води та передали поліцейським.
Попередньо, обидва чоловіки перебували на водоймах під час риболовлі. Ймовірною причиною трагедій стало нехтування правилами безпеки.
Нагадаємо, 20 липня на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.
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