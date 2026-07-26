У Києві військовий СЗЧ напав на чоловіка з ножем

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У Києві судили військового. Спочатку він не повертався до місця служби після ВЛК, а потім напав із ножем на чоловіка

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався 1 січня цього року. Під час застілля між чоловіками стався конфлікт. Військовий разом зі своїм знайомим залишив квартиру, а згодом повернувся, прихопивши із собою розкладний ніж. Вони покликали потерпілого до коридору, де сталась бійка. Під час бійки військовий завдав потерпілому дев’ять ударів ножем у тулуб і залишив місце події, не надавши допомоги.

Потерпілий отримав численні ножові поранення, з яких два — проникаючі поранення грудної клітки та живота.

З'ясувалось, що військового мобілізували у квітні 2022 року. Він пройшов військово-лікарську комісію, але так і не повернувся до військової частини. Що стосується бійки, то суд визнав його винним в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння.

Суд призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині стався інцидент з ТЦК. Омбудсману з прав людини повідомили, що 61-річного чоловіка прикували до авто наручниками.