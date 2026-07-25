Фото: ДСНС

У місті Берегове на Закарпатті триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів. Станом на 25 липня відкритого горіння немає, однак триває глибинне тління сміття

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Рятувальники разом із комунальними службами зосередили основні зусилля на засипанні верхнього шару відходів ґрунтом та його подальшій рекультивації. Від початку проведення робіт на сміттєзвалище вже завезли близько 4500 кубічних метрів ґрунту.

До ліквідації наслідків пожежі залучені 54 особи та 19 одиниць техніки, зокрема 43 рятувальників і 8 одиниць спецтехніки ДСНС.

Земляні роботи забезпечують працівники місцевих органів влади, підрядні організації та підприємства, які надали самоскиди, екскаватор, грейдер і фронтальний навантажувач.

Нагадаємо, повідомлення про займання на полігоні надійшло до рятувальників ввечері 21 липня. Близько 11:00 наступного дня, 22 липня, вогонь вдалося локалізувати.

Раніше повідомлялося, що 13 липня на Київщині під час пожежі в будинку загинули двоє людей. Ймовірна причина займання – влучання блискавки.