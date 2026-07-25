Заробіток на далекобійних дронах замість захисту прифронтових міст

Президент сказав, що наступного року в нас будуть далекобійні дрони на 4000, і навіть 10000 км. Тож, війна не закінчиться, прибутки Штілермана зростуть, а КАБи так і будуть зносити Суми, Харків, Запоріжжя, інші прифронтові міста

Президент сказав, що наступного року в нас будуть далекобійні дрони на 4000, і навіть 10000 км. Тож, війна не закінчиться, прибутки Штілермана зростуть, а КАБи так і будуть зносити Суми, Харків, Запоріжжя, інші прифронтові міста

Фото: kartonky.propellercrew.com

Розкрою таємницю: зробити дрон на 10000 км не дуже складно. Кажу це як авіаційний інженер, професіонал, практик, і людина, яка з 2014 року займається виключно дронами. А ось припинити атаки КАБів – складно. Протидіяти терору фпв-дронів і дронів середньої дальності в прифронтовій смузі, яка вже стала завширшки 100 км – складно. Зупинити знищення наших АЗС – складно. Тому в цих напрямках і не працює "Файєрпоінт", – бо тут немає легких грошей. Тому і знімають міністра оборони, який "неправильно" розподіляє гроші. Тому про це і не говорить президент, бо немає ніякого позитиву в постійних кабових атаках і спалених заправках. Картонкові майдани – це не тільки за Федорова. Це взагалі не за Федорова. Це не за прізвища, не за політиків. Це проти брехні. Проти корупції. За реальний захист. За технологічні переваги. За професіоналізм проти популізму. За патріотизм проти мародерства. За реальні зміни, які потрібні, щоб не програти війну, і самім не перетворитися на орків.

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