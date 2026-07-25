У Києві біля ресторану знайшли куртку з боєприпасами
У суботу, 25 липня, близько 13:00 біля ресторану у Дніпровському районі столиці виявили боєприпаси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На перилах сходів, що ведуть до одного з ресторанів, виявили куртку, всередині якої лежали два корпуси гранат і запал.
На місці працювали слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці вилучили боєприпаси.
Поліція з'ясовує походження вибухівки та шукає особу, яка залишила куртку.
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