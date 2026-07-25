Фото: поліція

У суботу, 25 липня, близько 13:00 біля ресторану у Дніпровському районі столиці виявили боєприпаси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На перилах сходів, що ведуть до одного з ресторанів, виявили куртку, всередині якої лежали два корпуси гранат і запал.

На місці працювали слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці вилучили боєприпаси.

Поліція з'ясовує походження вибухівки та шукає особу, яка залишила куртку.

Нагадаємо, днями у Києві на Оболоні пʼяний чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.