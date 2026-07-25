На Миколаївщині алабай накинувся на 7-річного хлопчика та покусав йому обличчя
У Вознесенську відносно власника собаки поліцейські склали адмінпротокол. Чоловіку загрожує штраф із конфіскацією собаки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Ввечері 23 липня алабай (середньоазіатська вівчарка) вибіг із приватного подвір'я та накинувся на 7-річного хлопчика, який йшов вулицею разом із 14-річним братом. Дитина отримала рвані рани обличчя та зараз перебуває в лікарні. За словами медиків, загрози життю немає.
Поліцейські склали на 37-річного власника тварини адмінпротокол за ч. 3 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак, що спричинило шкоду здоров’ю). Справу передадуть до суду.
Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 39-річному жителю Одеси, який жорстоко вбив свого кота. Після того, як тварина померла, чоловік викинув її до сміттєвого бака.