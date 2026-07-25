Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ввечері 23 липня алабай (середньоазіатська вівчарка) вибіг із приватного подвір'я та накинувся на 7-річного хлопчика, який йшов вулицею разом із 14-річним братом. Дитина отримала рвані рани обличчя та зараз перебуває в лікарні. За словами медиків, загрози життю немає.

Поліцейські склали на 37-річного власника тварини адмінпротокол за ч. 3 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак, що спричинило шкоду здоров’ю). Справу передадуть до суду.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 39-річному жителю Одеси, який жорстоко вбив свого кота. Після того, як тварина померла, чоловік викинув її до сміттєвого бака.