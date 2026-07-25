Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Пошкоджений приватний будинок та близько десяти прилеглих осель. Крім того, під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури.

Поранення отримав 65-річний чоловік, йому надають необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань працюють всі відповідні служби.

Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 25 липня близько 11:00 російські військові вдарили по Запоріжжю трьома керованими авіабомбами. Одна з КАБ влучила по промисловому підприємству. Одна жінка загинула, постраждали 11 людей.